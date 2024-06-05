美超微梁見後出身嘉義農村 苦學存錢創業成矽谷AI巨頭

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（中央社記者吳家豪台北5日電）在美國矽谷，美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後與黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰並列「台裔AI三巨頭」，但不同於黃仁勳和蘇姿丰從小移民美國，梁見後是出身嘉義山區的農村子弟，一路在台灣接受完整教育才到美國，在沒有資源、人脈的環境下創業，成長歷程堪比勵志小說。

梁見後今天在COMPUTEX發表主題演講，擁有超過20年兄弟情的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳義氣相挺站台，兩人國台語夾雜著英文交談，對著美超微液冷伺服器機櫃，黃仁勳用台語直說「有夠水」，逗得一旁梁見後笑得燦爛，畢竟從成長、就學到創業，沒有太多奧援的梁見後這一路走來並不容易。

梁見後從小在嘉義縣竹崎鄉獅埜村長大，家裡7個兄弟姊妹，食指浩繁，當地以種植高接梨、柑橘等水果為主，因為家境困苦，小學下課後就要跟兄弟姐妹一起去幫忙農事，但也因為從小體認現實壓力，讓他養成吃苦耐勞的個性。

雖然梁見後從小對科技很有興趣，但家裡能給的幫忙不多，他只能進入技職體系就讀，從嘉義高工畢業後，隻身北上就讀台北工專電機工程科，半工半讀為弟妹提供學費，直到26歲才赴美攻讀碩士，靠著自己存下的第一桶金，於1993年在加州矽谷創立Supermicro，投入當時市場較不重視的伺服器領域。

然而，因緣際會下，黃仁勳也在同一年也創立輝達，由於兩人公司距離很近，常常來往相互扶持，奠定深厚情誼。

如今Supermicro已發展成為年營收數十億美元的企業，在人工智慧（AI）熱潮的帶動下，Supermicro過去一年股價飆漲近10倍，漲勢比輝達更猛，梁見後的身價也突破新台幣千億元。

台北國際電腦展AI大咖齊聚，轟動全球，黃仁勳所到之處更是有如巨星般引發粉絲追逐，但作家顏擇雅卻於臉書發文，讚譽梁見後。

顏擇雅說，母親1993年要從美國回台灣前，在一場聚會上遇到剛創業的梁見後，需要找人幫忙帶文件回台灣，梁見後還自告奮勇開車載母親去機場，母親覺得這名嘉義人看起來老實且熱情，創業故事相當勵志。

在AI大爆發的革命時代，梁見後衣錦還鄉，他1日重返母校台北科技大學演講，與2400名即將畢業的學弟妹，分享他創業成功的處事法則。梁見後自嘲，古書上寫著「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，但實情是「數十寒暑日以繼夜，一舉再舉無人知」，撐過幾十年後，現在稍微有點成就。

今年67歲，雖然頭髮已經從烏黑轉為花白，梁見後對工作熱愛不減，曾表示「只要全心全力投入工作，就能在裡面得到你所有想要的」。

對一手創立的美超微，梁見後有新願景，除與輝達黃仁勳合作將越來越緊密外，未來和台灣產業聯繫也將更密切，甚至提到在台灣擴充是首選，他期待新園區能在短期內拍板定案。（編輯：林淑媛）1130605