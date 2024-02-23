美媒：AI引領第四次工業革命 最夯企業家都來自台灣
2024/2/23 20:14（2/23 20:43 更新）
（中央社紐約23日綜合外電報導）美國商業雜誌「執行長」（Chief Executive）旗下電子報「總裁簡報」今天在X平台發文說，人工智慧（AI）引發的第四次工業革命「居然是海外華人引領，而且他們都來自台灣」。
「總裁簡報」（CEO Briefing）表示：「萬萬沒想到，由人工智慧引發的第四次工業革命，居然是海外華人引領的，而且他們都來自台灣，即使祖籍多數來自大陸。」
推文提到：「除了台積電的創始人張忠謀之外，目前世界最熱門的AI企業家有輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美超微電腦（Super Micro Computer）執行長梁見後、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰，全部來自寶島台灣，而且華爾街都為他們瘋狂。」
「總裁簡報」指稱：「總裁簡報發現，華為（創辦人）任正非去搞中醫大模型之後，大陸離AI的世界前沿越來越遠。」（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1130223
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