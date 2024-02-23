沙烏地主權財富基金：力拚成為美國以外AI中心

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（中央社邁阿密22日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯主權財富基金「公共投資基金」負責人魯馬揚，今天將沙烏地阿拉伯視為美國以外人工智慧（AI）的潛在中心，理由是其能源資源和融資能力。

路透社報導，沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund, PIF）負責人魯馬揚（Yasir al-Rumayyan）在該主權財富基金主辦的邁阿密投資活動中說：「我們已經準備好成為美國以外的AI中心。」

他說：「AI將消耗大量能源，而在化石燃料能源和再生能源方面，我們都領先全球。」

他說，世界上最大的石油生產國沙烏地阿拉伯也有「政治意願」來實現AI專案，並有充足的資金來培育這項技術的發展。

他的評論表明，資料中心可能是沙國策略的核心部分，這是用來因應需要大量處理能力的生成式AI技術旺盛的需求。

AI技術利用大規模資料中心中成千上萬的晶片集群，來訓練演算法以完成任務。科技公司競相建立日益精密的AI模型，並向數十億用戶推出生成式產品，導致電力成本飆升。

魯馬揚說，公共投資基金將超過70%的資金分配給沙烏地阿拉伯境內的專案和投資，未來目標是將20%至25%的資金分配給國際。他說，公共投資基金約40%的國際投資都在美國。

他說，公共投資基金每年投入約400億至500億美元，並將在2025年到2030年期間增加到每年700億美元。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1130223