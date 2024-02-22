2024台北國際電腦展聚焦AI 蘇姿丰演講打頭陣

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（中央社記者劉千綾台北22日電）科技業年度盛會2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月登場，外貿協會表示，今年邀請人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰打頭陣，將於6月3日主題演講，分享突破性AI功能等科技應用。

貿協今天發布新聞稿表示，2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於今年6月4日至6月7日舉行，本屆展覽以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，吸引1500家參展商參加，使用4500個攤位。

值得注意的是，首場COMPUTEX主題演講（Keynote）將於6月3日登場，由AMD董事長暨執行長蘇姿丰擔任主講者，揭開展覽序幕。

貿協介紹，蘇姿丰曾榮獲電機電子工程師學會（IEEE）授予半導體產業最高榮譽「羅伯特．諾伊斯獎章（Robert N. Noyce Medal）」，並成功帶領AMD轉型成為高效能與自行調適運算的領導者，將在演講展現AMD新一代產品如何實現從雲端到邊緣、PC和智慧終端設備的嶄新體驗及突破性AI功能。

其他演講者包含高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、聯發科技（MediaTek）、恩智浦（NXP）、美超微（Supermicro）、台達（Delta）等科技巨頭，將齊聚Keynote舞台，共同分享對AI生態系的未來洞見。

貿協表示，2024年被譽為AI PC元年，人工智慧的發展推動AI PC、AI伺服器與AI手機等產品在市場上蓬勃崛起。今年COMPUTEX展示範疇涵蓋AI運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大領域。

貿協表示，包括宏碁、華擎、華碩、台達、技嘉、芝奇、英特爾（Intel）、微星、德商鐠羅工匠等將參展，共同打造AI生態系。此外，InnoVEX新創展區將連結來自全球的新創團隊，激發產業跨界合作，為AI科技注入全新動能。（編輯：林興盟）1130222