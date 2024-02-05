AI需求激增 2024年全球晶片銷售預估成長13.1%
2024/2/5 22:04（2/5 22:14 更新）
（中央社舊金山5日綜合外電報導）根據美國半導體協會（SIA）今天公布的年度銷售數據，人工智慧（AI）晶片需求激增，加上汽車晶片需求穩定成長，將有助於全球晶片銷售在今年反彈。
路透社報導，美國半導體協會預估，今年全球晶片銷售將成長13.1%，達5953億美元。相較之下，去年全球晶片銷售下滑約8%。
美國半導體協會主席紐佛（John Neuffer）接受路透社訪問時表示：「AI是超級強勁的市場－我認為縱觀全局，有很多有希望的事情值得關注。」
美國半導體協會產業統計和經濟政策總監卡薩諾瓦（Robert Casanova）指出，汽車晶片今年雖然起步緩慢，但預計這個晶片市場仍將成長6%。（譯者：陳正健）1130205
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