AI助輝達股價飆 市值近62兆躍居全球第4大公司

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國晶片大廠輝達（NVIDIA）公布的上季財報獲利消息遠優於預期，帶動昨天股價飆漲16.4%，使輝達成為全球市值第4大的公司。

路透社報導，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達今年以來的市值暴增7402億美元，市值增幅高居全球企業之冠。

輝達已成為美國市值第3大的公司，擠下電商巨頭亞馬遜（Amazon）和Google母公司Alphabet，現正緊追微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）的市值。

以全球企業來看，輝達是全球市值第4大的公司，排名位於沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）之後。

輝達到昨天美股收盤為止的市值高達1.96兆美元（約新台幣61.9兆元），高於上月底的1.52兆美元。（譯者：洪啟元/核稿：陳正健）1130223