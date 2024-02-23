黃仁勳身價隨輝達飆漲 即將躋身全球前20富豪

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（中央社加州聖克拉拉23日綜合外電報導）受人工智慧（AI）熱潮帶動，總部設於加州聖克拉拉郡（Santa Clara）的晶片大廠輝達（Nvidia）股價一路飆升，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳的身價也隨之暴漲。

「財經內幕」（Business Insider）網站報導，自2022年初以來，輝達股價已成長5倍，黃仁勳身價也水漲船高。

61歲的黃仁勳擁有輝達3.5%股份，目前身家接近700億美元，有望躋身「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）全球20大富豪之列。

據彭博（Bloomberg News）估算，黃仁勳的身價今天達到692億美元（約新台幣2兆1864億元），一口氣前進2名成為全球第21大富豪。

由於輝達第4季財報亮眼，超乎華爾街預期，輝達股價22日大漲16%，黃仁勳個人淨資產也在短短一天內上漲近22%。

進入2024年還不到兩個月，黃仁勳的財富已成長57%。身家幾已追平排名第20的科氏工業集團（Koch Industries）共同所有人大衛．柯克（David Koch）遺孀茱麗亞．柯克（Julia Flesher Koch）。彭博指茱麗亞和家族目前身價693億美元。

眼見輝達昨天盤後股價續升1.7%，至798.95美元，黃仁勳與全球20大富豪行列的距離或許不是太遙遠。

美國Fast Company商情新聞網指出，若輝達股價持續漲勢，黃仁勳可能很快就能擠下第19、18、17名沃爾瑪（Walmart）家族的華爾頓（Walton）3兄妹。

目前彭博排名首富的馬斯克（Elon Musk）身價2100億美元（約新台幣6.6兆），比爾蓋茲（Bill Gates）1460億美元（約新台幣4.6兆）第5。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130223