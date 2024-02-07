因應與中升溫局勢 菲擬在近台灣省分加強駐軍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉7日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，菲律賓計劃加強菲國最北端、最靠近台灣的省分的軍事部署和基礎建設，以因應與中國在南海的緊張局勢。

根據菲律賓武裝部隊聲明，菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）昨天在參觀巴丹群島省（Batanes province）一處海軍分遣隊後表示，「從2024年起，菲律賓武裝部隊的活動節奏將有所提升」。巴丹群島省目前也正在興建海軍基地。

巴丹群島距離台灣約200公里。根據菲律賓武裝部隊昨天發布的聲明，鐵歐多洛呼籲在巴丹群島增加駐軍並開發更多建築，形容當地是「菲律賓北基線的先鋒」。

菲律賓和中國在資源豐富的南海有著彼此衝突的主權聲索，雙方船隻近幾個月來頻頻在這片海域發生衝突，而鐵歐多洛這番話凸顯了馬尼拉當局在鞏固自身維安力方面的努力。

根據聲明，鐵歐多洛「這次參訪凸顯了加強領土防禦力、確保國家整體安全性和完整性的重要」。聲明並未提供計畫細節。

菲律賓和美國去年11月恢復聯合巡邏行動，從巴丹群島省附近開始並在南海結束。鐵歐多洛先前已說，未來可能會有更多的巡邏行動。

聲明說，鐵歐多洛同時尋求加強軍方與地方政府單位的合作，「用以保衛諸如漁民和其他海事機構等的利害關係人，增加他們的安全感」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130207