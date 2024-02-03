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歐盟東協外長會談南海爭端 引聯合國公約劍指中國

2024/2/3 03:01
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（中央社記者田習如布魯塞爾2日專電）歐盟今與東協舉行部長級會議，會後聯合聲明以5段著墨南海議題，援引聯合國海洋法公約、強調基於法治的國際秩序，雖未明指中國，但足以令人聯想近期菲律賓與中國升高的南海爭議。

歐洲聯盟（European Union）27國外交代表與東南亞國協（ASEAN）在布魯塞爾舉行第24屆部長級會議，會後發表長達14頁聲明，前10頁詳述雙方經貿、資安、人道援助等合作，之後則大談安全議題。

聯合聲明花了5段談南海，強調尊重法治、主權和海洋安全、自由航行權，以及和平解決爭端，並遵循包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法規。

此公約定義國家在海洋的權利，包括劃定專屬經濟海域等。面對中國在南海日益強勢的行動，東協國家多次引此公約為訴求，但這份聯合聲明並未提到誰的行為該遵守聯合國公約。

聯合聲明並提及支持烏克蘭主權和領土完整、譴責緬甸內部衝突暴行、關切北韓的軍事擴張、阿富汗的人權問題，以及中東問題的和平解決。

在這些區域安全問題中，台海情勢顯而易見被略而不談。（編輯：徐睿承）1130203

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