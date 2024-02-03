重申區域安全細數合作舊案 歐盟印太外長會乏新意

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（中央社記者田習如布魯塞爾2日專電）歐盟與印太地區共78名外交代表今天在布魯塞爾召開第3屆歐盟-印太部長級會議，重申共同面對的安全挑戰，除了歐盟執委會宣布對亞太地區人道援助金額5600萬歐元，會後並無共同聲明或發布新合作案。

當歐洲聯盟（EU）因4年500億援烏案卡關而決定在昨天召開臨時高峰會時，政媒圈曾有揣測早已訂於今天的歐盟-印太部長級會議是否延期，否則要準備具體會談內容及成果的幕僚作業恐因應不來。

不過這場聚集歐盟27國與跨亞、非、澳三大洲臨海國家的外交代表大群聚仍如期舉行，討論經貿、綠能轉型和安全三大議題。

歐盟在會後發布長篇新聞稿，細數近年來歐盟與印太區域國家多邊或雙邊的自由貿易協定（FTA）、數位夥伴關係，以及在歐盟「全球門戶」（Global Gateway）計畫下對印太地區宣布或進行中的基礎建設投資、融資案。

歐盟執委會（European Commission）趁此會議時機宣布今年度對亞太地區的人道援助預算5600萬歐元（約新台幣19億元），較去年成長10%，為這場會議添點新意。

執委會說明，這筆資金將主要用於孟加拉和緬甸，以因應緬甸軍政府統治下的人道危機，包括湧入孟加拉的洛興雅難民。其他則是菲律賓、尼泊爾的自然災害救援。

去年5月在瑞典舉行的歐盟-印太部長級會議，中國和台灣議題因不少印太國家忌憚北京反應而避談。這次會前，歐盟官員在對媒體舉行的匿名背景說明會上被問到「今年是否也會避談台灣」，資深官員表示會盡力帶入此議題，因為這個區域的安全問題不是孤立的。

今天新聞稿和比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）於會議開場致詞，都提到了台海、南海、東海升高的緊張情勢，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭和近期中東變局，對全球安全和歐盟及印太的繁榮帶來直接衝擊。

不過，印太地區兩個安全關鍵角色均未受邀與會，即台灣和中國。與歐盟無正式外交關係的台灣被拒門外自不待言，至於中國，前述匿名官員在背景說明會上坦言，中國與印太國家往來的方式「跟我們的觀念不一致，包括台海安全」。

歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在會後記者會上被問到，不少國家未派部長級官員與會，包括日本、韓國、新加坡代表層級都較低，是否顯示興趣缺缺。

波瑞爾回應，政治議程每天都在變化，「他們有別的事情要忙」，外界不必擴大解讀。（編輯：徐睿承）1130203