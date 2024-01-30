國際法院令以色列防止種族滅絕 各國反應一次看

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（中央社記者施婉清開羅29日專電）國際法院26日作出臨時判決，命令以色列採取措施以防止在加薩發生種族滅絕行為後，各國對於判決的反應大相徑庭。美英不贊同種族滅絕指控，西班牙和土耳其表示歡迎這項裁決。

南非於去年12月底向位於荷蘭海牙的聯合國國際法院（International Court of Justice，ICJ）提起訴訟，指控以色列違反1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）。國際法院今年1月26日作出臨時判決，雖未要求以色列停火，但下令以色列在加薩軍事攻擊中，應盡力防止死亡、破壞和任何 種族滅絕 什麼是種族滅絕？ 種族滅絕（genocide）最早由波蘭籍猶太法律學者萊姆金在1944年提出，指人為、系統性、有計劃性對一個或一些種族、民族、宗教或人民團體進行全部或局部屠殺。（法律學者對於「局部」的程度仍存在爭議） 聯合國大會1948年12月9日通過第260A號決議「防止及懲治滅絕種族罪公約」，簡稱CPPCG條約，於1951年1月12日生效。其中第2條對種族滅絕行為定義如下： 蓄意全部或局部消滅某一國族、族群、種族或宗教團體，犯有下列行為之一者 殺害該團體成員。

致使該團體成員在身體或精神上遭受嚴重傷害。

故意使該團體處於某種生活狀況下，以毀滅其全部或局部的生命。

強制施行辦法，意圖防止該團體內成員生育。

強迫轉移該團體之兒童至另一團體。 看更多 關閉 行為，也命令以色列允許人道援助進入加薩走廊。

綜合法國國際廣播電台（RFI）、法新社（AFP）、埃及媒體金字塔報（Al Ahram）和卡達的半島電視台（Al Jazeera)）報導，各國發出聲明，對裁決表達不同的立場和看法。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）與歐盟委員會在聯合聲明中指出：「歐盟期待這些裁決得到全面、立即和有效的執行。」

德國雖然不同意種族滅絕的指控，但也認為以色列必須遵守命令，採取一切必要措施防止加薩走廊發生種族滅絕。

法國認為種族滅絕需有明確意圖，法國外交部聲明，以色列應嚴格遵守國際人道主義法。

強烈批判以色列攻擊哈瑪斯的歐洲國家中，西班牙是其中一個。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在社群媒體X（前身為Twitter，推特）說：「我們歡迎國際法院的裁決，並呼籲各方執行法院頒布的臨時措施。」

27日在西班牙首都馬德里，約有2萬人上街遊行支持巴勒斯坦人。以色列和西班牙的關係，已因馬德里當局在這項議題上的立場而惡化。

美國認為有關種族滅絕的指控沒有根據。美國國務院發言人表示，以色列有權依據國際法來確保不會再發生被突襲的事件，且法院沒有就種族滅絕作出結論，也沒有在判決中要求停火，但是呼籲哈瑪斯立即無條件釋放所扣押的以色列人質。

英國政府表示，以色列有權針對哈瑪斯進行自衛，此案無助於實現持續停火的目標。英國外交部聲明表示，以色列在加薩的行動不能被描述為種族滅絕。

作為控方的南非，認為此一裁決是「決定性的勝利」，且會繼續在全球機制中，保護加薩巴勒斯坦人的權利。

至於被告方的以色列，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）痛批法院的判決「駭人聽聞」。他認為，南非的指控是剝奪以色列自衛的基本權利，和對猶太國家的公然歧視，並表示以色列將繼續根據國際法來捍衛自己和其公民。

掌管約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府（巴勒斯坦權力機構，AP）對命令中的臨時措施表示歡迎。巴勒斯坦自治政府外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）認為此裁決維護了人道和國際法。

在去年10月7日突襲以色列的巴勒斯坦伊斯蘭武裝組織哈瑪斯（HAMAS），讚揚判決有助於孤立以色列，並揭露以色列在加薩犯下的罪行。

約旦河西岸拉馬拉市政委員會委員法哈特（Lubna Farhat）表示，對法院未下令以色列停止軍事行動的判決感到失望。她說，巴勒斯坦人最想要的就是立即停火。

埃及外交部表示，埃及期待國際法院要求以色列立即對加薩停火。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對判決表示歡迎，強調判決很有價值，並表示希望停止對平民襲擊。

卡達發布聲明表示歡迎法院判決，這是人道主義和法治及國際正義的勝利，以色列必須採取一切措施，在加薩戰爭中停止違反種族滅絕公約的行動。

沙烏地阿拉伯對國際法院判決中的緊急措施表示讚賞。沙國外交部在聲明中重申，沙國完全拒絕以色列的占領行為，以及違反聯合國種族滅絕公約的作法。

伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）祝賀南非和巴勒斯坦人民在國際法院取得「成功」，並呼籲將以色列領導人「繩之以法」。（編輯：馮昭）1130130