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卡達斡旋提議分階段休戰 哈瑪斯要求全面停火

2024/1/30 09:02
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（中央社加薩走廊29日綜合外電報導）居中調解以巴衝突的卡達今天表示，目前正在向巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」提出暫時休戰架構方案。哈瑪斯高層官員隨後表示，哈瑪斯要的是加薩能「徹底地全面停火」。

哈瑪斯（Hamas）發言人艾努努（Taher al-Nunu）對法新社表示：「我們首先討論的是徹底地全面停火，而不是暫時休戰。」艾努努又說一旦戰鬥停止，「其餘細節就可以討論」，包括釋放人質。

卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天稍早表示，已在巴黎舉行多場會議，和美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）、以色列與埃及高層安全官員達成了分階段休戰架構。

穆罕默德證實，架構擬訂將首先釋放婦孺人質，援助物資也會進入受困的加薩走廊（Gaza Strip）。

穆罕默德表示，與會各方「希望將這項提案轉達給哈瑪斯，讓他們能積極且建設性地參與這項進程」。

目前尚不清楚哈瑪斯是否已從卡達方面接獲這項提案。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130130

#卡達
#埃及
#以色列
#哈瑪斯
#美國
#以哈戰爭
以巴衝突
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