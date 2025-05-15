卡達擬贈豪華噴射機給美國 總理：非私人禮物

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天表示，卡達提議餽贈一架豪華噴射機給美國，並不是送給美國總統川普的私人禮物，而是一樁「政府之間的交易」。

法新社報導，川普（Donald Trump）訪問中東的行程，包含今天造訪卡達。自從媒體披露川普考慮使用卡達贈送的飛機當作美國總統座機「空軍一號」（Air Force One），以及考慮卸任後可能持續使用這架飛機，川普就面臨美國國內的質疑聲浪。

卡達總理穆罕默德接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時對這些疑慮輕描淡寫，表示他不知道為何這件事情會變成重大新聞。

他說：「這是一樁政府間的交易。不論是美方或是卡達方面，這都與人員無關，這是卡達國防部與美國國防部（之間的交易）」。而他的解釋與白宮先前回應反彈聲浪的說法相呼應。

對於外界指控卡達利用這份禮物作為影響川普的手段，穆罕默德也予以駁斥，表示這反而是卡達方面在試圖協助解決盟友美國的問題。

穆罕默德說道：「卡達一直以來都是美國可靠的夥伴，一直以來在有需要時採取行動協助與支持美國，因為我們認為這份友誼對兩國而言必須互惠互利，不能是單向關係。」

他也補充表示，餽贈飛機的提議「仍在接受法律方面的審查」。

航空巨擘波音公司（Boeing）簽約同意提供兩架新的空軍一號飛機以取代現有老舊機型，但川普多次抱怨進度延誤和成本超支。

川普本月12日駁斥餽贈飛機事件所引發的疑慮，還說若不接受這樣的禮物會是「傻瓜」。

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不過，這項計畫已引發嚴重道德問題，因為美國憲法禁止政府官員收受「任何國王、親王或外國」的禮物。

此外，使用由外國政權捐贈的飛機作為敏感度極高的空軍一號，也引發深切的國安疑慮。空軍一號設計目的是在美國遭受攻擊時，可作為總統的行動指揮中心。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140515