以色列持續軍事攻擊加薩走廊 拜登：已經太過頭

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日襲擊以色列後，以色列對哈瑪斯根據地加薩走廊（Gaza Strip）所做的軍事回應「已經太過頭了」。

81歲的拜登（Joe Biden）在白宮向記者表示：「正如大家所知，我認為（以色列）在加薩走廊的因應做法已經太過頭了。」

美國支持以色列對哈瑪斯發動的戰爭，卻讓駐中東地區的美軍遭遇一連串襲擊，拜登政府也在國內外飽受批評。

長達數個月的轟炸和圍困，使當地的人道危機惡化，尤其是在加薩走廊南部地區。

但民主黨籍的拜登指出，他已經推動向加薩走廊提供人道援助。

他還宣稱，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）起初「不想打開關卡讓人道物資進入當地」。

拜登表示：「我跟他談過，說服他打開關卡。我也和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）談過，希望打開以色列那邊的關卡…我一直非常努力推動向加薩走廊提供人道援助。」

法新社依據以色列官方資料所做的統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動前所未有的襲擊，造成約1160人喪命，其中大多為平民。

以色列矢言要消滅哈瑪斯，並發動空襲和地面攻擊。根據加薩走廊衛生部門，以軍攻勢造成當地至少有2萬7840人喪命，其中絕大部分是婦孺。

哈瑪斯去年10月還擄走大約250名人質，以色列方面稱仍有132人在加薩走廊，其中29人據信已經身亡。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1130209