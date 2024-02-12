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以色列軍方突襲拉法 馬來西亞外交部聲明譴責

2024/2/12 18:34
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（中央社記者黃自強吉隆坡12日專電）以色列軍方突襲加薩走廊南部城市拉法，馬來西亞外交部今天發表聲明譴責，造成當地巴勒斯坦難民傷亡。

以色列對加薩南部城市拉法（Rafah）的轟炸，造成約100人喪生。約140萬巴勒斯坦人湧入拉法，其中許多人住在帳篷裡，而食物、水和藥品卻越來越缺乏。

對於以色列行動，大馬外交部今天下午聲明指出，殘酷與不人道的突襲行動加劇當地緊張情勢與人道災難，更阻礙外界制止戰爭與停火所付諸的努力。

外交部譴責以色列違背國際人道主義原則，呼籲國際社會不能置之不理。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。

位於吉隆坡的美國使館外，幾乎每逢週日都有社運人士圍聚集會抗議，聲援巴勒斯坦。（編輯：陳承功）1130212

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