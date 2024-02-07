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援助以色列176億美元單獨法案 美眾院否決

2024/2/7 14:47（2/7 15:25 更新）
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圖為美國國會大廈外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天投票否決了單獨援助以色列176億美元法案，民主黨抨擊共和黨提出這項法案，目的在阻擋更大的跨黨派包裹法案納入邊境安全、援助以色列與烏克蘭等資金。

法新社報導，這項單獨援助以色列法案原定提供176億美元軍事援助。此案在以色列因應巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲情事時，獲得兩黨絕大多數議員大力支持。

但在美國總統拜登揚言對單獨援以法案動用否決權後，今天有167名民主黨籍眾議員投下反對票，他們不滿此案似乎意在破壞更大規模、經過兩黨參議員數月談判才敲定的包裹法案。

由於這項單獨法案不含保守派在每項新支出案推動的預算抵銷措施，13名共和黨籍眾議員今天也投反對票。

眾院民主黨高層表示，這項法案是「別有用心」，目的顯然是要破壞更大規模的包裹法案。這項1180億美元的包裹法案不僅列入援助以色列經費，還包括援助烏克蘭600億美元經費，以及用於邊境安全的200億美元等資金，但此案目前在國會陷入僵局。

白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）表示，共和黨的「花招」會破壞美國加強邊境安全和支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略所做的努力，也拒絕了對以哈戰爭下巴勒斯坦人民的人道援助。

但共和黨籍眾院議長強生（Mike Johnson）今天在記者會上反駁說，拜登的主張形同「在以色列最需要的時刻」否決對以色列的支持，實在「令人震驚且可恥」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1130207

#拜登
#眾院
#以色列
#聯邦眾議院
#強生
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