美眾院軍援以色列法案不含援助台灣烏克蘭 白宮反對

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天公布一項176億美元（約新台幣5525億元）的法案，擬對以色列打擊「哈瑪斯」提供新的軍事援助，但法案不含軍援烏克蘭和台灣，白宮已表態反對。

美國之音（VOA）報導，眾院撥款委員會說，這項176億美元的法案包括幫助以色列補充飛彈防禦系統、購買額外先進武器系統並生產彈藥等。

議長強生（Mike Johnson）致函議員說，法案可能下週提交全院表決。強生在信中表示：「支持我們最密切盟友以及我們在當地駐軍的需求，從未如此緊迫。」

共和黨控制的眾議院先前批准143億美元，對以色列提供新的軍援，但要求大幅削減美國國稅局（IRS）的資金為此付錢。

民主黨控制的參議院不滿這項條文，預計推出綜合法案，既援助以色列，又對烏克蘭提供新的軍援。參議院也希望法案包括對台灣的援助。

參眾兩院必須通過同一法案並送交總統拜登（Joe Biden）簽字，才能對以色列或烏克蘭提供新的軍援。

針對眾議院法案內容，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）形容這是一種「偏激的政治操作」。

她在今天發布的聲明中說，「以色列的安全應該是神聖的，而不是政治遊戲」，這項計謀「無助於幫助烏克蘭人民抵禦（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的侵略，並且拒絕提供巴勒斯坦平民人道援助」，白宮強烈反對。（編輯：楊昭彥/核稿：陳政一）1130204