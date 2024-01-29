更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美國以色列埃及卡達官員巴黎會商 談釋放人質換加薩停火
首頁 / 國際
以巴衝突
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

傳美國以色列埃及卡達官員巴黎會商 談釋放人質換加薩停火

2024/1/29 05:01（1/29 07:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一輛以色列坦克車24日在加薩邊境進行演習。（路透社）
一輛以色列坦克車24日在加薩邊境進行演習。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎28日綜合外電報導）和與會人員關係密切人士指出，美國中央情報局長勃恩斯與埃及、卡達和以色列官員今天在法國巴黎為加薩停火展開會商。以色列表示，相關討論「富建設性」但仍存在「重大差距」。

法新社報導，消息人士指出，法國當局也和這4國保持聯繫，目標協商達成以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）在加薩暫停敵對。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室深夜表示，在巴黎的討論「富有建設性」但是仍存在「重大差距」。以色列情報機構摩薩德（Mossad）和國家安全局（Shin Bet）首長都與會。

安全消息人士26日告訴法新社，中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）將與以色列和埃及對口官員，以及卡達總理「於近日內」會晤。

消息人士證實「華盛頓郵報」（The Washington Post）上週報導，美國總統拜登派勃恩斯嘗試協商釋放目前仍遭哈瑪斯挾持的以色列人質，以交換停火。

「紐約時報」（The New York Times）昨天報導，美國為首談判人員更接近達成以色列休戰約兩個月，以換取逾100名人質獲釋的協議。

報導引述未具名美國官員指出，談判人員並且擬妥今天在巴黎商討的協議草案。（譯者：何宏儒）1130129

#巴黎
#勃恩斯
#以色列
#加薩走廊
#哈瑪斯
#停火
#人質
延伸閱讀
哈瑪斯提撤軍換釋放人質 尼坦雅胡拒絕「投降條件」聯合國機構涉暗助哈瑪斯 以色列：禁止參與戰後行動哈瑪斯承認突襲以色列有過失 仍堅稱行動屬必要作為以哈戰爭1.6萬人喪生 聯合國：婦女和兒童是主要受害者
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯合國秘書長：以色列拒兩國方案讓人無法接受
172.30.142.31