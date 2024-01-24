美國中東特使抵開羅 聚焦加薩人道停火和釋放人質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）白宮今天表示，美國中東特使麥格克（Brett McGurk）目前在開羅，並將在中東地區進行「積極」討論，以確保被哈瑪斯（Hamas）羈押在加薩走廊的人質獲釋，並達成人道停火。

路透社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）在新聞簡報表示，美國支持時間較長的加薩人道停火，以確保人質獲釋，援助物資運進加薩。柯比未明確說明時間表，並警告他不會將這些討論描述為談判。

柯比表示，「對話非常嚴肅和認真，是關於嘗試達成另一個人質協議」，包括討論要讓人質獲釋，停火時間需要多長。

卡達被問及媒體報導停火協議正在討論中時，表示仍在斡旋中。以色列政府發言人李威（Eylon Levy）則表示戰爭的目標沒有改變。

柯比表示，麥格克此行也將討論其他議題，包括評估以色列的軍事行動和保護平民所做的努力，以及繼續探討以色列和沙烏地阿拉伯關係正常化的構想。

柯比重申華盛頓堅持加薩戰後領導階層不能包括哈瑪斯領袖，並表示華府不希望加薩面積縮小。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列時，擄走約250名人質；以色列表示，目前約132人仍被關押在加薩。

美國新聞網站Axios昨天報導，以色列透過卡達和埃及向哈瑪斯提議最長2個月的停火，這是為了讓所有仍被羈押的人質獲釋所做協議的一環。（譯者：陳政一）1130124