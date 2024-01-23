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以色列：24官兵加薩陣亡 創以軍單日最高死亡數

2024/1/23 18:04（1/24 07:22 更新）
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（中央社加薩走廊／耶路撒冷23日綜合外電報導）以色列軍隊今天表示，有24名官兵在加薩走廊陣亡，這是戰爭自去年10月爆發以來以軍單日最高死亡人數。同時，巴勒斯坦人稱加薩走廊南部正遭受衝突以來最猛烈的轟擊。

路透社報導，以色列軍方發言人哈加里少將（Daniel Hagari）告訴媒體記者，21名官兵在爆炸中喪生。他說，武裝分子向戰車發射火箭推進榴彈，部隊為摧毀而埋設炸藥的兩棟建築物也發生爆炸，建築物倒塌後砸向部隊。

哈加里說：「我們還在研究和調查這起事件的詳情和爆炸原因。」此前，以軍曾表示，另有3名軍人在加薩走廊南部另一起襲擊中喪生。

這起襲擊發生時，加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）告訴路透社，以軍正深入加薩走廊的甘尤尼斯（Khan Yunis）西部進行海、陸、空轟擊，還闖入醫院並逮捕醫事人員。

以色列對醫院發生的狀況沒有做出回應；軍方發言人辦公室也未置評。

奇德拉表示，21日晚間在甘尤尼斯至少有50人喪命，圍困醫療機構也意味著數十名死傷者無法得到救援。

美國呼籲以色列保護無辜的巴勒斯坦人和醫事人員。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）昨天表示，以色列有權自衛，但也說：「我們希望他們依照國際法行事，並盡可能保護醫院裡的無辜民眾、醫事人員和病患。」

以色列表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的戰鬥人員在醫院內以及附近活動，哈瑪斯和醫事人員皆否認這項說法。（譯者：王嘉語/核稿：嚴思祺）1130123

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