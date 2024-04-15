伊朗攻擊之後 以色列誓言持續加薩戰事

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（中央社巴勒斯坦自治區15日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天說，以色列前一晚對加薩發動數十次空襲。以色列表示，雖然伊朗前所未有的襲擊加劇了對更廣泛衝突的憂心，但以色列不會從以哈戰爭中分心。

根據以色列，伊朗在13日晚間向以色列發射了約170架無人機、110枚彈道飛彈和30枚巡弋飛彈。儘管以色列軍方表示絕大多數都被攔截，世界大國仍敦促保持克制。

以色列軍方發言人、海軍少將哈加里（Daniel Hagari）昨天晚間說：「即使受到伊朗的攻擊，我們一刻也沒有忘記我們在加薩的重要使命，從伊朗代理人哈瑪斯手中解救人質。」

哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列引發以哈戰爭、在調解人士著眼於達成停戰協議之際，人們對以色列計劃派兵進入拉法（Rafah）的擔憂日益加劇。拉法是加薩一個遙遠的南部城市，大多數加薩240萬人口都在這裡避難。

哈加里說：「哈瑪斯在加薩仍扣押著我們的人質。」哈加里提及的人質約130人，其中34人根據推斷已經死亡。以色列說，自哈瑪斯發動突襲以來，這些人質仍掌握在哈瑪斯手中。

哈加里在記者會上說：「我們也有人質被扣押在拉法，我們將盡一切努力將他們帶回家。」

以色列軍方說，在從加薩撤出大部分地面部隊大約一週後，正在「徵召約兩個後備旅投入在加薩前線的作戰行動」。

哈瑪斯政府媒體辦公室說，以色列飛機前一晚對加薩中部發動了「數十次」襲擊。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130415