23作家前進首爾書展 同志議題備受韓媒關注

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）2025首爾國際書展今天在韓國首爾江南區COEX展覽中心開幕，台灣首次擔任主題國，共有23名跨領域作者前往參展，其中陳雪多部同志議題作品被譯為韓文版，特別受到韓國媒體關注。

根據台北書展基金會今天發布新聞稿，陳雪作品包括「摩天大樓」、「同婚十年」、「寫作課」均已翻譯成韓文，首爾書展現場除台灣館演講活動外，陳雪更接受朝鮮日報、聯合通信、韓國經濟新聞、每日經濟新聞、京鄉新聞、世界日報等媒體訪問，並在數個韓國獨立書店演講，顯示韓國讀者對台灣創作與同婚議題的高度興趣。

新聞稿指出，此次台灣館參展作家，包括國內外讀者熟悉的吳明益、平路、陳雪，以及2024年韓國文壇焦點陳思宏，還有身兼律師和導演雙重身分的唐福睿、本身是演員也是編導的鄧九雲。

此外還包括以奇幻推理小說著名的薛西斯和瀟湘神、記者出身的阿潑、馬來西亞華人作家馬尼尼為、人氣作家吳曉樂、美國國家圖書獎得主楊双子，以及將帶領裝咖人樂團為台灣館進行開場表演的張嘉祥等人。

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繪本及漫畫作家方面，除了去年在首爾書展、釜山書展備受歡迎的黃一文、貓魚及林廉恩之外，還包括已推出多部韓文繪本的林小杯，以及首部數位漫畫即獲網友5300萬次爭睹的人氣漫畫家廖軒毅（Pony）等人。

台灣館將於首爾書展的大會舞台、台灣主題國館的沙龍區及互動區，舉辦超過60場活動，今天下午有吳明益「漂流之島：吳明益與『複眼人』的文學旅程」講座。（編輯：張雅淨）1140618