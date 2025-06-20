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吳明益、陳雪著作在韓出版 譯者：獨有節奏最難詮釋

2025/6/20 17:33（6/20 17:46 更新）
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作家吳明益（台上黑衣者）18日出席首爾國際書展台灣館舉辦的作家座談會。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月20日
作家吳明益（台上黑衣者）18日出席首爾國際書展台灣館舉辦的作家座談會。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月20日
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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）台灣作家吳明益、陳雪接連在首爾國際書展與讀者見面，將兩人著作翻譯成韓文版的譯者許裕暎指出，兩位作家的小說都有自己特有的節奏與氛圍，不同於一般韓國作品的緊湊，是翻譯時最難詮釋的部分。

首爾國際書展18至22日在首爾COEX展覽中心舉行，台灣館在前3天舉辦多場作家座談會，譯者許裕暎分別主持了吳明益及陳雪的座談會。

吳明益在座談中指出，他的作品中涉及中文、台語、原住民語等許多不同的語言，應該讓譯者很辛苦；許裕暎笑說，翻譯這些不同語言的詞語確實花了不少時間，有時候甚至要花上一整天來查找一個字，但這還不是最困難的部分。

許裕暎對中央社記者表示，吳明益的個人風格強烈，為了保持整體氛圍，她必須很小心地配合作者本人的寫作節奏，在修改結構的時候也經常很猶豫。

翻譯陳雪今年初剛在韓國出版的小說「摩天大樓」時也是如此，她說明，「摩天大樓」節奏不似一般推理小說緊湊，反而越往後發展、節奏越緩慢，必須字字推敲，例如在形容詞上盡量選擇比較「低調」的用字，保持陳雪文中那種優美、憂鬱的感覺。

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翻譯過多本台灣文學作品的許裕暎說，與韓國作品相比，台灣小說的特色是節奏比較緩慢、沉靜，偏好使用較多修飾、較長的句子，尤其是開頭較注重背景描寫，不會像韓劇一樣第一集就有爆點，雖然跟韓國人習慣的節奏很不一樣，但也吸引了許多讀者。

許裕暎指出，台灣與韓國有類似的歷史創傷與經濟社會發展、文化背景，讓韓國讀者在閱讀台灣作品時較容易感受到「同質感」，也可以說是一種「同病相憐」，更能打動韓國讀者；另一方面，在極為類似的背景下，近年台灣卻更為開放，社會在台灣小說及同性婚姻合法化等各方面展現多樣性，也讓韓國年輕讀者開始對這種差異感到好奇。（編輯：陳慧萍）1140620

作家陳雪（台上中）20日出席首爾國際書展台灣館舉辦的作家座談會。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月20日
作家陳雪（台上中）20日出席首爾國際書展台灣館舉辦的作家座談會。中央社記者廖禹揚首爾攝 114年6月20日
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