川普論關稅談判：歐盟沒有提出公平協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）在華府與盟友和對手一視同仁地針對關稅協議展開協商的同時，美國總統川普今天表示，歐洲聯盟在貿易方面尚未提出「公平的協議」。

法新社報導，在加拿大出席七大工業國集團（G7）高峰會的川普回到美國之前，在總統專機空軍一號（Air Force One）上對記者談話提到歐盟時說：「我們正在對話，但是我認為他們還沒提出公平的協議。…我們或將達成一個好協議，或是他們得依照我們說的數字付錢。」

路透社報導，川普今天還表示，他可能會將中國公司字節跳動分拆旗下短影音平台TikTok在美國業務的最後期限延後。

美國去年5月以國安為由通過法令，要求字節跳動分拆TikTok在美國業務，否則將把TikTok下架。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這款應用程式（app）在去年大選曾助川普贏得年輕選民的支持。川普5月時曾表示，他會將字節跳動於6月19日前須分拆TikTok在美國業務的期限延後。川普今天在空軍一號上重申這項立場。

當被問及是否會延後期限時，川普說：「大概會吧，是的。可能還需要中國的批准，但我認為他們會拿到。我認為習主席最後會批准。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140617