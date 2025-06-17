川普簽命令執行美英貿易協議 解放日關稅政策後首例

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）美國總統川普於5月口頭宣布與英國達成貿易協議，今天簽署行政命令執行，宣告「塵埃落定」。協議為美國產品提供額外市場准入，英國則敲定輸美汽車與航太產業關稅。雙邊貿易核心鋼鐵產品方面，川普則表示將很快公布資訊。

美英5月初宣布達成協議，將削減美國對英國汽車、鋼鐵和鋁的進口稅，以換取擴大美國牛肉及乙醇進入英國市場。不過，協議並未立即生效下，英國企業憂心美方又會追加關稅。

川普（Donald Trump）今天在加拿大舉辦的七大工業國集團（G7）領袖會議場邊簽署行政命令，讓英國政府及產業都鬆一口氣。

根據白宮下午釋出的協議文本，美國打算為每年自英國進口汽車設定10萬輛的關稅配額，稅率為10%。換句話說，協議上路後，英國「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）等長期面臨美國25%關稅的汽車出口商，將適用10%的稅率。

協議指出，雙方也承諾針對英國製藥品與藥品成分談判並達成優待性待遇協議，前提是英方需符合特定的供應鏈安全標準。美國與英國另將透過建立航空航太產品的零關稅雙邊貿易，來強化相關供應鏈。

然而，英國輸美鋼鐵產品享零關稅的目標仍在推進中。

川普5月底將鋼鐵銷美的關稅稅率翻倍至50%，讓英國企業及政府措手不及。數日後，川普表示，英國輸美的鋼鋁產品關稅將維持在25%。

當被問到英國未來是否可能面臨新的關稅時，川普今天對媒體表示：「英國受到很好的保護。你知道為什麼嗎？因為我喜歡他們。首相做得非常出色。他完成了其他人談6年的事情，他做到了。」

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英國首相施凱爾（Keir Starmer）則說，這項協議已涵蓋汽車關稅與航太產業，是真正重要的協議。

美英貿易協議使英國成為唯一已完成貿易協議、以因應川普「解放日」關稅的國家。英國政府接下來將在國會提出書面聲明，以使協議正式生效。（編輯：張芷瑄）1140617