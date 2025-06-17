加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應
首頁 / 國際

川普簽命令執行美英貿易協議 解放日關稅政策後首例

2025/6/17 07:33（6/17 07:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓16日專電）美國總統川普於5月口頭宣布與英國達成貿易協議，今天簽署行政命令執行，宣告「塵埃落定」。協議為美國產品提供額外市場准入，英國則敲定輸美汽車與航太產業關稅。雙邊貿易核心鋼鐵產品方面，川普則表示將很快公布資訊。

美英5月初宣布達成協議，將削減美國對英國汽車、鋼鐵和鋁的進口稅，以換取擴大美國牛肉及乙醇進入英國市場。不過，協議並未立即生效下，英國企業憂心美方又會追加關稅。

川普（Donald Trump）今天在加拿大舉辦的七大工業國集團（G7）領袖會議場邊簽署行政命令，讓英國政府及產業都鬆一口氣。

根據白宮下午釋出的協議文本，美國打算為每年自英國進口汽車設定10萬輛的關稅配額，稅率為10%。換句話說，協議上路後，英國「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）等長期面臨美國25%關稅的汽車出口商，將適用10%的稅率。

協議指出，雙方也承諾針對英國製藥品與藥品成分談判並達成優待性待遇協議，前提是英方需符合特定的供應鏈安全標準。美國與英國另將透過建立航空航太產品的零關稅雙邊貿易，來強化相關供應鏈。

然而，英國輸美鋼鐵產品享零關稅的目標仍在推進中。

川普5月底將鋼鐵銷美的關稅稅率翻倍至50%，讓英國企業及政府措手不及。數日後，川普表示，英國輸美的鋼鋁產品關稅將維持在25%。

當被問到英國未來是否可能面臨新的關稅時，川普今天對媒體表示：「英國受到很好的保護。你知道為什麼嗎？因為我喜歡他們。首相做得非常出色。他完成了其他人談6年的事情，他做到了。」

google news透過 Google News追蹤中央社

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則說，這項協議已涵蓋汽車關稅與航太產業，是真正重要的協議。

美英貿易協議使英國成為唯一已完成貿易協議、以因應川普「解放日」關稅的國家。英國政府接下來將在國會提出書面聲明，以使協議正式生效。（編輯：張芷瑄）1140617

川普
回應欲殺伊朗最高領袖計畫 以色列總理認為能止戰澤倫斯基：G7峰會將與川普討論買美國武器 不談新軍援
施凱爾
梅特維利任英國軍情六處總監 首位女首長、曾掌情報科技部門創先例 衛報：英中關係改善 中國擬解除對英國議員制裁
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
37
更多編輯台推薦新聞：