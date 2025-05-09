美英達成貿易協議 經長：美對民主國家關稅豁免機率高

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（中央社記者曾智怡台北9日電）美國總統川普宣布與英國達成首個貿易協議，經濟部長郭智輝今天指出，從美對英關稅維持10%，鋼鋁關稅降至0%，並提供英銷美汽車每年10萬配額適用較低稅率等可見，美國對民主國家關稅豁免機率高。

財團法人國家生技醫療產業策進會今天舉行「2025生策年會」，郭智輝以「美國新關稅下台灣產業政策/生技產業發展方向」為題進行演講。他表示，目前已公布美國新關稅政策包含對墨加、鋼鋁、中國、汽車加徵關稅，但也陸續有豁免等情形。

他指出，從美國總統川普宣布與英國達成首個貿易協議來看，美對英關稅10%，鋼鐵關稅降至0%，英對美關稅則降至1.8%，「代表美國對友好國家只是輕描淡寫在關稅上」，不只如此，銷美汽車每年豁免10萬輛（10萬輛適用10%的對等稅率），而去年英對美銷售10萬6000輛，顯示出美國對民主國家關稅豁免機率高。

針對美國關稅對台灣經濟衝擊，郭智輝指出，嚴重出超部分，約7成在電子零組件和AI伺服器，經訪談業者，大家可透過調節各地生產適應關稅變化，所以較大衝擊在傳統產業，包含扣件、水五金、手工具、機械、工具機、汽機車零組件業。

至於對台醫療生技產業影響，他表示，去年輸美藥品約10億美元，占醫藥總出口3成；目前藥品為暫時豁免項目，醫材也正在90天豁免期，藥品以製劑影響較大，醫材則會因成本墊高、競爭力下降。

不過，他說，台灣醫療生技產業優勢包含高科技領先國際、醫療數據完整、醫療法規接軌國際、具完整生醫聚落，去年醫療生技產業營業額估7739億元，較2023年成長2.1%，業者應放眼全球市場，以應對當前挑戰。

談及近日新台幣匯率急升，郭智輝表示，「當初有想到，但沒想到來這麼快」，須趕緊給予中小微企業金融支持，中長期則是協助產業轉型、開拓海外市場，且美國出口僅占台灣23.4%，代表仍有7成在其他市場。

針對今年產業政策重點，郭智輝指出，台灣在半導體產業舉足輕重，最關鍵在供應鏈韌性，他也強調大家擔心台積電到美國投資是多餘。

他分析，美日基礎科學、研究能力強，但要製造出產品，他們都認為此非一流工程師應做的事，反觀台灣的學習是見賢思齊，若美國要讓其製造業更加偉大，「沒有台灣是不行」，台灣可提供非常多經驗。

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他進一步說，畢竟台灣過去從OEM到EMS，對各種產業領域製造身經百戰，「所以會比人家更強」，和鄰國也都是好友，更與品牌、供應鏈關係友好，可服務全球。

此外，郭智輝上任力推「境外關內」政策，一大重點是在海外成立「台灣貿易投資中心」，他透露，繼捷克、福岡揭牌後，後續美國也會開設，下半年也預計在東南亞國家成立貿易投資中心。（編輯：潘羿菁）1140509