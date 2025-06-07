加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
稀土磁鐵成關稅戰焦點 紐時：電動車重要元素 美國幾乎零產量
首頁 / 國際
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應1/193
首頁 / 國際

日美第5輪關稅談判 日方：有進展但尚無共識

2025/6/7 11:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正因為與美國政府協商正在訪問華府，他今天下午與美方官員開完會之後表示「協商有進一步進展」，但他也說「尚未找到共識」。

「日本經濟新聞」報導，赤澤代表日本政府與美國政府協商關稅，並在本週前往美國進行第5輪關稅談判。

赤澤今天分別與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）以及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）協商。赤澤昨天也曾與盧特尼克開會。

而雙方也持續討論在擴大貿易、非關稅措施、經濟安全保障3大領域合作。赤澤會後向媒體表示，「正在努力協調以實現有益於日美雙方的協議」。

google news透過 Google News追蹤中央社

雙方也有意在本月15日到17日在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）高峰會期間，讓日美領袖就此達成一定的協議。

赤澤說明，尚未敲定下一輪閣員級談判的時間。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1140607

盧特尼克
川普：美中官員6/9倫敦會面 商討貿易協議川習通話後 白宮貿易顧問：預計美中官員7天內會晤
赤澤亮
日美關稅談判 確保稀土資源成新議題日美第3輪關稅談判落幕 日方盼6月達成協議
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
越南平衡對美貿易 簽署14億美元農產品採購MOU
21
更多編輯台推薦新聞：