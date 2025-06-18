中藥商赴衛福部陳情 提中西藥分業等2大訴求

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）對於衛福部318中藥販售新令，西藥師抗議形同誰都能賣中藥；中藥相關代表則憂心產業斷鏈，今天高喊「中西藥分業、擇一執業」、「完善教考訓用」2大訴求，盼政府搶救產業。

衛生福利部今年3月18日發布藥事法第103條解釋令，開放修畢中藥核心課程的特定學系畢業生可繼續經營中藥販賣業務，卻引爆西藥師團體怒火，批評不只踐踏專業，更直接威脅全民健康，數度上街陳抗，疾呼「退回318解釋令」。

中華民國中藥商業同業公會全國聯合會今天也號召相關團體赴衛福部前陳情，以行動支持318解釋令，經過基本教育再到藥房實習，可以經營中藥販售，解決長期凋零問題，讓產業更健全。

中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂直言，「我們是最老實的一群，都配合政府政策，到最後落得318解釋令像是臨渴掘井。」台灣多年來建立中醫和西醫分業互補的醫療制度，而中藥和西藥在理論基礎、實務應用上本為截然不同的專業，因此希望比照中西醫分工制度，落實「中西藥分業、擇一執業」，互補合作。

謝慶堂並提到，現行制度長期缺乏中藥教育和考照體系，導致數千家中藥業者陷入「無門合法」，呼籲比照中國、韓國模式，建立中藥專業的完整教育，推動中藥師專業技能的高考制度，和西藥師專業並列。

台灣省中藥商業同業公會聯合會理事長郭昆茂會後接受媒體堵訪時不滿表示，「西藥師心胸太狹窄，所有工作都要自己留著做，包山包海，包到最後他們有做嗎？」重申318解釋令是為了落實中藥政策。

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郭昆茂表示，中藥販售每月收入約新台幣3萬元，而西藥連鎖藥局起薪至少8萬到9萬元，差了一半以上，西藥師不願意到中藥行執業，且中藥材管理繁雜，還要經過炮製等程序，才能從農產品製成中藥，西藥師絕對不會做這塊，「連鎖藥局只是擺一些科學中藥，傳統的他們不做」。

郭昆茂強調，今天到衛福部陳情不是為了個人利益，是為了讓產業維持，當西藥連鎖藥局一間一間開，中藥行一間一間關，顯見專業在失衡，不希望中藥產業在這一代斷層；若中藥商被消滅，產業鏈恐會斷掉，以後台灣都買不到中藥。（編輯：張雅淨）1140618