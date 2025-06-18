政府推AI新十大建設 數發部擬再爭取160億經費

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（中央社記者蘇思云台北18日電）政府打造人工智慧（AI）新十大建設，國發會已向政院報告，立委關注數發部負責項目，數發部長黃彥男今天表示，會主責兆元軟體平台產業與智慧政府與資料治理部分，未來4年希望針對新增的工作項目，再多爭取新台幣160億元經費。

立法院交通委員會今天邀黃彥男就「推動AI之產業發展政策」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委葛如鈞關注AI新十大建設中，數發部會負責哪些業務。

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黃彥男表示，主要負責2項任務，另外還有協辦6項任務。因應新增任務，規劃另外再爭取新台幣160億元經費，經費應是分散在4年中。

黃彥男會後受訪時補充，2項任務分別為兆元軟體平台產業與智慧政府與資料治理，兆元軟體平台產業希望透過以大帶小發展軟體平台，智慧政府與資料治理也會推動政府智慧客服與AI應用服務，建構AI語言資料庫，也強化跨域資料匯流等等。相關名稱跟金額有可能還會調整，並爭取新的經費。（編輯：楊凱翔）1140618