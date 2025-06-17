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LLB中階組亞太棒球賽 台灣2連勝將與日本爭分組第一

2025/6/17 22:09（6/17 22:21 更新）
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2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽已開打，代表台灣出賽的WHB魔法師隊（圖）17日與紐西蘭交手，攻守俱佳搶勝，將與目前同為2勝的日本爭分組第一。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月17日
2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽已開打，代表台灣出賽的WHB魔法師隊（圖）17日與紐西蘭交手，攻守俱佳搶勝，將與目前同為2勝的日本爭分組第一。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月17日
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（中央社記者謝靜雯新北17日電）2025世界少棒聯盟中階組（LLB 50/70）亞太暨中東區資格賽，代表台灣出賽的WHB魔法師隊今天與紐西蘭交手，攻守有表現，終場以11比1搶勝，明天將與日本爭分組第一。

WHB魔法師隊昨天首戰擊敗香港隊，但略顯綁手綁腳，今天與紐西蘭交手1局上就有攻勢，打了11次，單局5支安打包括2支三壘打，一口氣攻下5分大局；2局上再靠連續觸身球、盜壘，林孟寬適時安打，再添2分、拉開領先差距。

3局上李子騰把握得點圈有人機會，一棒擊出中外野安打、帶2分打點，再靠對方投手犯規跑回1分，將領先擴大到10比0，4局上安打串聯再得1分；紐西蘭僅在5局追回1分，追分不及吞敗。

WHB魔法師隊投手群聯手送出8次三振，順利拿下預賽2連勝，確定晉級複賽，明天將與目前同為2勝的日本爭分組第一。

教練林威宏表示，今天比賽感覺球員更投入，在各方面表現都回歸基本面，雖確定進入複賽，希望明天全力搶勝，以分組第一晉級。

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林威宏特別指出，日本隊跑壘積極度非常好，對好壞球判斷、黏著度，都展現日本隊特色，明天防守、投手控球，或是打擊精細度上面，都要做得更確實。

林孟寬單場2安，最後一局登板關門，自評表現60分，他說，「把練習的東西表現出來，平常心放輕鬆去面對每一個play，守備的一些細節、投球的機制等，還有很多進步空間，明天盡全力去拚，希望前進美國。」（編輯：陳仁華）1140617

林威宏
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