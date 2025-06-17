環球晶加速綠色轉型 RE100提前10年至2040年達成

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（中央社記者張建中新竹17日電）半導體矽晶圓廠環球晶今天宣布，集團旗下所有子公司達成100%使用再生能源RE100目標的時程，自原訂的2050年提前10年至2040年，展現加速綠色轉型及積極應對氣候變遷的決心。

環球晶發布新聞稿，董事長徐秀蘭表示，集團提前10年達成全面使用再生能源的目標，充分展現環球晶加速綠色轉型的行動力。面對全球ESG浪潮，實踐綠色製造不僅是企業社會責任，更是提升競爭力的關鍵。

徐秀蘭指出，環球晶將持續投入再生能源建設、採用再生能源及提升能源效率，藉由遍布全球的營運據點就近供應客戶低碳哩程、低產品碳足跡的晶圓，與價值鏈夥伴一齊邁向低碳轉型。

徐秀蘭說，環球晶將持續以行動落實環境永續承諾，並透過使用再生能源、減少碳排放、強化綠色製造等行動策略，偕同全球客戶與事業夥伴，共創永續未來。

環球晶表示，原先規劃集團再生能源使用比例里程碑為2030年20%、2035年35%、2040年50%，2050年使用率100%，更新的里程碑為2030年35%、2035年55%，2040年使用率100%。

環球晶指出，為加速實現集團100%使用再生能源的目標，在日常營運方面，降低既有設備的能源消耗，並優化重大耗能設備的使用效率，全球據點配合能源轉型藍圖，透過裝置太陽能板、導入替代潔淨能源、簽訂購電協議、購買再生能源憑證等多元策略，協助集團提前達陣RE100目標。

環球晶並善用集團母公司中美晶深耕再生能源領域的經驗與供應鏈垂直整合優勢，全面提升綠色能源使用比例。

環球晶表示，將持續強化綠色製造，全球廠區積極推動節能減碳與低碳能源轉型。丹麥廠2025年啟用自建太陽能電廠，成為使用自發自用100%再生能源的半導體長晶工廠，並可將剩餘再生能源回饋至當地電網，是集團率先達成RE100目標的生產據點。

環球晶指出，台灣、日本、韓國等廠區陸續建置太陽能發電系統，提升再生能源使用比例，環球晶新建廠區與產線亦於興建時期導入各項節能設備，並綜合運用各項綠色方案，全方位提升再生能源使用比例。

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其中，美國德州新廠、密蘇里廠及義大利廠新擴產線，預計於量產階段以100%再生能源製造矽晶圓。義大利廠透過參與當地政府的「能源釋出」計畫，預計每年可用穩定的價格取得再生電力，同步透過簽訂再生能源電力購售協議、建置太陽能設施等措施，提高再生能源使用比例。

環球晶表示，廠區亦將強化既有汽電共生系統效能，以優化電力、熱能和冷卻水的使用效率，另規劃逐步以生質甲烷取代天然氣，並回收製程廢氣中的氫氣，以有效降低碳排放量。義大利廠2024年再生能源使用率約34%，環球晶預期，2031年可全面實現RE100目標。（編輯：林家嫻）1140617