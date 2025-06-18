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台塑新智能攜手明志科大 全固態鋰電池試量產線啟用

2025/6/18 11:04（6/18 11:56 更新）
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台塑新智能與明志科大綠能電池研究中心合作啟用全固態鋰電池試量產線，台塑新智能董事長王瑞瑜（左5）表示，台塑新智能持續深化研發、製程技術整合，為接軌全固態電池市場做最佳準備。（台塑新智能提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年6月18日
台塑新智能與明志科大綠能電池研究中心合作啟用全固態鋰電池試量產線，台塑新智能董事長王瑞瑜（左5）表示，台塑新智能持續深化研發、製程技術整合，為接軌全固態電池市場做最佳準備。（台塑新智能提供）中央社記者曾仁凱傳真 114年6月18日
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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台塑集團積極轉型，旗下台塑新智能今天宣布與明志科大綠能電池研究中心合作，完成並啟用全固態鋰電池試量產線，全力布局下世代電池技術。

固態電池具有高安全性、高能量密度、快速充電、長壽命、熱穩定性佳等優點，被視為電池技術的聖杯，吸引多方投入。

台塑新智能董事長王瑞瑜介紹，全固態電池具備高能量密度、高續航力、高安全性等3大優勢，由於不含液態電解液，擁有更優異的熱穩定性，大幅降低電池熱失控、自燃起火、爆炸等風險。同時，其固態電解質膜取代傳統鋰離子電池中的電解液及隔離膜，能夠簡化電池封裝設計與冷卻系統，減輕電池重量、體積，進一步提升續航能力。

此次台塑新智能與明志科大攜手，啟用全固態鋰電池試量產線，設置於明志科大綠能中心，已實際運轉啟用，為下世代電池研究跨出重要一步。

台塑新智能表示，此次試量產線完整涵蓋關鍵材料與元件合成製備、電池堆疊與模組化製程，並結合精準檢測、品管機制，確保產品與製程穩定性，同時導入自主專利技術提升電池性能與循環壽命，加速推動全固態電池實用化，奠基未來新能源體系之核心技術能力。

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王瑞瑜指出，儘管全固態電池距離大規模商用，在全球業界仍有技術門檻尚待突破，但台塑新智能透過試量產線的建構與運行，驗證關鍵材料合成與製程技術可行性，有助未來建立放大量產上的核心能力與經驗，並持續深化研發、製程技術之整合，為接軌全球全固態電池市場做好最佳準備。

台塑新智能總經理劉慧啓指出，固態電池核心技術挑戰之一，來自電極與固態電解質間的固－固界面阻抗，會影響電池功率及循環壽命。台塑新智能與明志科大綠能中心已獲得19項台、中、美、日發明專利，技術布局橫跨負極材料、固態電解質膜、複合正極材料等3大元件合成與改質技術，在專利設計的Interlayer層與創新膜電極結構技術結合下，成功降低界面阻抗，為實現高性能全固態電池提供具體解方。（編輯：楊蘭軒）1140618

王瑞瑜
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