台塑新智能攜手明志科大 全固態鋰電池試量產線啟用

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（中央社記者曾仁凱台北18日電）台塑集團積極轉型，旗下台塑新智能今天宣布與明志科大綠能電池研究中心合作，完成並啟用全固態鋰電池試量產線，全力布局下世代電池技術。

固態電池具有高安全性、高能量密度、快速充電、長壽命、熱穩定性佳等優點，被視為電池技術的聖杯，吸引多方投入。

台塑新智能董事長王瑞瑜介紹，全固態電池具備高能量密度、高續航力、高安全性等3大優勢，由於不含液態電解液，擁有更優異的熱穩定性，大幅降低電池熱失控、自燃起火、爆炸等風險。同時，其固態電解質膜取代傳統鋰離子電池中的電解液及隔離膜，能夠簡化電池封裝設計與冷卻系統，減輕電池重量、體積，進一步提升續航能力。

此次台塑新智能與明志科大攜手，啟用全固態鋰電池試量產線，設置於明志科大綠能中心，已實際運轉啟用，為下世代電池研究跨出重要一步。

台塑新智能表示，此次試量產線完整涵蓋關鍵材料與元件合成製備、電池堆疊與模組化製程，並結合精準檢測、品管機制，確保產品與製程穩定性，同時導入自主專利技術提升電池性能與循環壽命，加速推動全固態電池實用化，奠基未來新能源體系之核心技術能力。

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王瑞瑜指出，儘管全固態電池距離大規模商用，在全球業界仍有技術門檻尚待突破，但台塑新智能透過試量產線的建構與運行，驗證關鍵材料合成與製程技術可行性，有助未來建立放大量產上的核心能力與經驗，並持續深化研發、製程技術之整合，為接軌全球全固態電池市場做好最佳準備。

台塑新智能總經理劉慧啓指出，固態電池核心技術挑戰之一，來自電極與固態電解質間的固－固界面阻抗，會影響電池功率及循環壽命。台塑新智能與明志科大綠能中心已獲得19項台、中、美、日發明專利，技術布局橫跨負極材料、固態電解質膜、複合正極材料等3大元件合成與改質技術，在專利設計的Interlayer層與創新膜電極結構技術結合下，成功降低界面阻抗，為實現高性能全固態電池提供具體解方。（編輯：楊蘭軒）1140618