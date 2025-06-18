加拿大印度關係回暖 同意再互派大使駐首都

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加拿大卡納納斯基斯17日綜合外電報導）加拿大新任總理卡尼今天歡迎印度總理莫迪到訪，雙方同意再互派大使駐對方首都，擺脫錫克教領袖遇害事件引發的激烈爭端，為兩國關係翻開新頁。

法新社報導，今年3月甫上任的卡尼（Mark Carney）邀請莫迪（Narendra Modi）以七大工業國集團（G7）峰會嘉賓身分，前往加拿大洛磯山脈（Canadian Rockies）地區。

2023年錫克教分離主義領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大遭暗殺，時任加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）公開指控印度涉案，並於去年驅逐印度大使，引發印度強烈回應，採取相同行動。

如今卡尼和莫迪同意兩國將任命新的大使，希望恢復對公民和企業服務的正常運作。

卡尼表示，他希望這次會晤能「奠定必要基礎，基於相互尊重、主權和信任開始重建關係」。

透過 Google News 追蹤中央社

他指出，印度經濟規模龐大，每年都會受邀參加G7峰會。

加拿大和印度2023年貿易額約90億美元，由於加拿大境內有大量印度僑民，兩國文化關係密切。先前的爭端嚴重阻礙兩國之間的外交服務。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140618