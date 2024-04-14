伊朗出動無人機飛彈進攻 以色列7歲女童重傷

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（中央社耶路撒冷/杜拜13日綜合外電報導）伊朗今天晚上對以色列發射一批無人機和飛彈，是德黑蘭當局首度直接攻擊以色列領土。以色列發出的攔截飛彈釀成的碎片，造成一名7歲女童重傷。

以色列警報聲此起彼落，人在當地的路透社記者表示，他們聽到遠處傳來重重地撞擊和爆炸聲響，據以國媒體說這是爆破性無人機在空中遭攔截的聲音。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，為攔截伊朗飛彈發射的攔截飛彈碎片，造成一名7歲女童頭部嚴重受傷。

路透社報導，以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，伊朗朝以色列發射數十枚地對地飛彈，其中大部分已在以國境外被攔截，包括十多枚的巡弋飛彈。

哈加里稱，到目前為止，伊朗發射的無人機、飛彈總數已超過200個，對以色列一個軍事設施造成輕微損害。

以色列軍方後來表示，他們不建議居民準備進行避難，並修改了稍早的警報，似是表明威脅已經落幕。

以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）引述匿名以色列官員的話指出，將對這次攻擊做出「強烈回應」。

伊朗今天對以色列發動這波攻擊，是報復以色列本月1日襲擊伊朗駐敘利亞大馬士革（Damascus）使館，造成伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）7名軍官喪生。

針對大馬士革使館攻擊案，以色列既不否認也未承認是他們所為。

伊朗駐聯合國代表團警告，「以色列政權若犯下另一個錯誤，伊朗的回應將更加激烈」，但也說伊朗如今「認定此事就此了結」。

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩（Gaza）的戰爭已進入到第7個月。以哈這場戰爭已導致區域緊張局勢加劇，前線已擴大至黎巴嫩和敘利亞，以色列各大目標也遭遠自葉門和伊拉克的長程砲火攻擊。

除了伊朗，英國海事安全公司Ambrey在聲明中表示，與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）據報也對以色列出動無人機。

根據以色列第12頻道電視台報導，美國和英國的戰機在伊拉克和敘利亞邊境地區上空擊落了部分飛往以色列的無人機。兩名美國官員則表示，美軍擊落了數十架飛往以色列的無人機。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130414