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以色列宣布31人質喪生 傳私下估計可能已50死

2024/2/7 17:28
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（中央社耶路撒冷7日綜合外電報導）以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）6日表示，還被扣在加薩的人質中，已有31人宣告死亡。但「華爾街日報」指出，以色列私下估計可能已有多達50名人質死亡。

路透社報導，以色列海軍少將哈加里在例行記者會中說：「我們已通知這31個人質的家庭，他們被擄走的家人已經不在世上，我們宣告這些人質已死亡。」

根據當局說法，哈瑪斯與來自加薩的其他武裝分子去年10月7日突襲以色列南部，導致1200人死亡，並擄走超過240名人質，之後已有一些人質獲釋。

以色列曾說，有136名人質仍被關在加薩。

華爾街日報引述以色列與美國、埃及官員分享的資訊報導，以國遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）脅持的人質可能累計50死，比以色列公開承認的死亡人數更多。

根據埃及一名官員，這項預估數字是以色列近幾周在開羅的人質談判中所提出，並在釋放人質（不論是否已罹難）的談判中扮演關鍵角色。

在美國、埃及和卡達居中調停的談判中，人質生還者和罹難者的人數是談判核心。以色列在談判中可能釋放巴勒斯坦俘虜，以交換本國人質。（譯者：洪啟原/核稿：楊昭彥）1130207

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