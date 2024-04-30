北京證實促成哈瑪斯與法塔會談 稱積極進展

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（中央社記者張淑伶上海30日電）中國外交部發言人林劍今天證實，「應中方邀請」，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）及其對手法塔組織（Fatah）近日在北京就內部和解談判。他說，對話取得積極進展。

澎湃新聞報導，林劍今天在外交部例行記者會上回覆相關提問時說，這次是應中方邀請，法塔和哈瑪斯代表日前到北京磋商，就推進巴勒斯坦內部和解深入坦誠對話，雙方充分表達了透過對話協商實現和解的政治意願，就諸多具體問題進行探討，並取得積極進展，一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

他聲稱，雙方高度讚賞中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，感謝中方為推動巴勒斯坦加強內部團結所做努力，並就下步對話設想達成了一致。

法塔組織是西方支持的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）所領導的運動，該組織在以色列占領的約旦河西岸行使有限的自治。加薩（Gaza）自2007年則由哈瑪斯控制。這兩個巴勒斯坦對立派別一直未能解決政治分歧。

以哈戰爭去年10月爆發以來，中國積極主張落實「兩國方案」，讓巴勒斯坦建國並成為聯合國會正式員國。

路透社28日的報導指出，這是加薩地帶戰事持續之際，中國介入巴勒斯坦地區事務的一次顯著外交舉動。（編輯：陳鎧妤）1130430