以色列周遭局勢升溫 美傳已擊落伊朗無人機

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（中央社德黑蘭/華盛頓14日綜合外電報導）伊朗革命衛隊稍早證實正在對以色列發動無人機和飛彈襲擊後，3名美國官員表示，美軍今天擊落了飛往以色列的伊朗無人機，但沒有透露被擊落的無人機數量或特定地點。

綜合法新社和路透社報導，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）此舉是在報復以方本月1日透過無人機對伊朗駐敘利亞大馬士革使館發動的致命攻擊。

伊朗國營電視台引述伊朗革命衛隊的聲明表示，「為了回應猶太復國主義政權所犯下的種種罪行，包括對使館區的攻擊…伊斯蘭革命衛隊向被占領領土（以色列）內的特定目標發射了數十枚飛彈和無人機」。

伊朗這次的攻擊事件可能會引發地區緊張局勢重大升級。

前以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）今天就表示，「這是新中東的第一天：伊朗首度直接從伊朗主權領土攻擊以色列」。

他告訴英國廣播公司新聞網（BBC News）說，通報指出有超過100架伊朗無人機和巡弋飛彈朝以色列而來，「各方估計的抵達時間不一」。他說：「以色列防空系統正忙於移除這些威脅。」

當被問及以色列事前是否有做出相關準備時，他說：「我認為以色列擅長規劃軍事突發事件，但他們並非一向擅長戰略部分。我沒料到伊朗人會這麼做，在伊朗土地上這麼做。」他說：「這將把包括美國在內的其他國家捲入衝突。」

康里克斯補充說：「我認為有幾個備好的因應方案，聚焦於伊朗目標」。

他表示，這些目標有可能是「與武裝各種恐怖組織有關的地點，例如真主黨（Hezbollah）、伊朗在敘利亞的代理人，以及葉門（叛軍）青年運動（Houthis）」。

他說：「端看以色列將遭受多大損害，以色列才將決定報復的程度為何。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1130414