中東危機擴大 拜登趕回華府與國安團隊共商對策

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）伊朗出動200多架無人機和發射飛彈報復以色列後，美國總統拜登今天返回華府與國家安全團隊磋商對策，並重申美國對以色列「堅若磐石」的安全承諾。

法新社報導，拜登在社群平台X上傳白宮戰情室（White House Situation Room）開會照片，並說：「我剛剛與國家安全顧問團隊會面，瞭解伊朗襲擊以色列的最新情況。」

他說：「我們堅若磐石的支持以色列因應伊朗及其代理人構成的各項維安威脅。」

路透社報導，白宮表示，拜登縮短了週末在德拉瓦州（Delaware）的行程，以監控局勢發展並會見內閣成員和其他美國高階官員。

伊朗今天出動200多個無人機和飛彈報復以色列，預計數小時後抵達目標。這次的襲擊行動恐導致這兩個區域宿敵的緊張局勢急遽升高。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示，「拜登總統已明確表示，我們對以色列的安全承諾堅若磐石。美國將與以色列人民站在一起，支持他們防禦來自伊朗的威脅。」

以色列本月1日空襲敘利亞大馬士革（Damascus）時，摧毀了伊朗使館建築，造成伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）海外聖城部隊（Quds Force）的一名高階指揮官和其他6名軍官喪命。此事引發伊朗揚言報復。

美國國防部今天稍早表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）已和以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）通話，討論「迫在眉睫的地區威脅」。美國國防部表示，奧斯汀當時已重申美國會全力支持以色列因應伊朗和其代理人的襲擊。

以色列已讓軍隊全面戒備，所有教育和其他青年活動也都一併取消。

昨天，拜登一邊預測伊朗即將發動攻擊，一邊警告德黑蘭當局切勿輕舉妄動。他說，美國「致力捍衛以色列，我們將力挺以色列並支持以色列自衛。伊朗是不會成功的」。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130414