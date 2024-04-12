憂伊朗報復威脅 美中東最高指揮官赴以色列商議

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）五角大廈今天表示，美國負責中東地區的最高指揮官庫里拉（Erik Kurilla）今天赴以色列，與以色列軍事高層就安全威脅舉行會談。

以色列4月初對伊朗駐敘利亞領事館發動攻擊，造成伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）7名成員身亡，其中包括兩名將領，各界擔憂伊朗將採取報復行動。

法新社報導，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）向媒體表示，美軍中央司令部（CENTCOM）司令庫里拉在以色列與「關鍵的以色列國防軍（IDF）領導階層會面…討論此區域當前的安全威脅」。

賴德說，這趟訪問的日期先前已預先排定，但「由於最近的情勢發展」，庫里拉提前訪問行程。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天警告，以色列「必須受到懲罰且將受到懲罰」，美國總統拜登承諾將「堅定不移」支持其最大區域盟友。

同時，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天與以色列防長葛朗特（Yoav Gallant）交談，葛朗特跟這位五角大廈首長說，「如果伊朗直接發動攻擊，以色列將對伊朗做出適當回應」。

以色列國防部在聲明中說，兩人「討論因應伊朗對以色列發動襲擊的準備狀況」，又說葛朗特「強調以色列不會容忍伊朗對其領土發動攻擊」。

五角大廈也公布兩人通話的聲明，稱奧斯汀與葛朗特談話時，「重申面臨伊朗與其區域代理人日益升高的威脅，美國對保衛以色列的支持堅若磐石」。

聲明提到：「美國防部長奧斯汀向以色列部長葛朗特保證，以色列可以依靠美國的全面支持以防伊朗襲擊，德黑蘭已公開威脅將發動攻擊。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1130412