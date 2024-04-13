更多編輯台推薦新聞：
倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大
文化

倫敦首見台灣藝術節 王冠劇院總監讚台灣小巧卻強大

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
水原一平涉簽賭竊盜案2.5萬美元交保 被下令接受賭癮治療
首頁 / 政治

伊朗揚言攻擊以色列 外交部呼籲民眾非必要勿前往

2024/4/13 12:16（4/13 12:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北13日電）外傳伊朗揚言攻擊以色列，外交部今天表示，已指示駐以色列代表處與當地僑民保持密切聯繫，將持續關注區域情勢發展，呼籲民眾如果非必要，近期應避免前往以色列及伊朗旅遊。

外交部發布新聞稿表示，關於媒體報導伊朗可能攻擊以色列，藉以報復伊朗駐敘利亞大使館附屬建築遭空襲事件，致使中東區域緊張情勢再度升高，外交部已指示駐以色列代表處與當地僑民保持密切聯繫，分享即時資訊並提供必要協助，外交部及駐處將持續關注區域情勢發展。

外交部指出，由於以色列及伊朗緊張情勢升高，呼籲民眾如果非必要，近期應避免前往以色列及伊朗旅遊；同時提醒正在以色列及伊朗從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全。

外交部表示，民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，可撥打駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在伊朗遭遇急難或緊急事故，可撥打駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。（編輯：郭無患）1130413

延伸閱讀
拜登稱伊朗可能很快會攻擊以色列 警告勿動手華爾街日報：伊朗最快週末前報復攻擊以色列彭博：美國與盟友評估 伊朗即將對以色列發動大規模攻擊駐敘領事館建築遇襲 伊朗矢言報復以色列憂伊朗報復威脅 美中東最高指揮官赴以色列商議

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25