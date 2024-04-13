更多編輯台推薦新聞：
寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸
生活

寶林茶室案馬偕醫護耳尖抓住關鍵字 2小時火速鎖定邦克列酸

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活
國際

龐貝遺址出土宴會廳 精美壁畫展現古羅馬中上階級生活

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

拜登稱伊朗可能很快會攻擊以色列 警告勿動手

2024/4/13 10:35（4/13 11:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統拜登。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，他預期伊朗「很快」會攻擊以色列，並警告伊朗不要動手。

路透社報導，拜登被媒體問到有什麼話要告訴伊朗時，簡短答道「別動手」，同時強調華府捍衛以色列的承諾。

他說：「我們致力捍衛以色列。我們將力挺以色列。我們會協助保衛以色列，伊朗不會得逞。」

拜登說他不能洩露國安情資，但他預期攻擊可能「很快」會發生。

伊朗駐大馬士革使館區本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）一名高階指揮官和其他6名軍官喪命。以色列沒承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，揚言報復。以色列正準備防範伊朗或其代理人來襲。

印度、法國、波蘭、俄羅斯等國相繼警告公民不要前往這個地區，德國今天也呼籲公民離開伊朗。以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）交戰邁入第7個月，已使這一帶情勢緊繃。

白宮發言人柯比（John Kirby）稍早說，據報伊朗即將攻擊以色列，這是真實且可能發生的威脅，但他沒詳述任何可能的時間點。

柯比表示鑒於伊朗的威脅，美國正檢視自身在當地的武力部署，也正密切關注情勢。

華爾街日報披露，美國緊急調派軍艦就位保護以色列和當地美軍，防止伊朗最快在週末直接攻擊以色列。美方官員稱美軍舉措包括重新部署2艘驅逐艦，其中一艘已抵達，另一艘轉向改赴當地，並說其中一艘具備神盾飛彈防禦系統。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130413

#拜登
#柯比
#以色列
#伊朗
延伸閱讀
華爾街日報：伊朗最快週末前報復攻擊以色列彭博：美國與盟友評估 伊朗即將對以色列發動大規模攻擊駐敘領事館建築遇襲 伊朗矢言報復以色列分析：伊朗陷兩難 欲報復以色列又怕全面戰爭憂伊朗報復威脅 美中東最高指揮官赴以色列商議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99