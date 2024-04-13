拜登稱伊朗可能很快會攻擊以色列 警告勿動手

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登今天說，他預期伊朗「很快」會攻擊以色列，並警告伊朗不要動手。

路透社報導，拜登被媒體問到有什麼話要告訴伊朗時，簡短答道「別動手」，同時強調華府捍衛以色列的承諾。

他說：「我們致力捍衛以色列。我們將力挺以色列。我們會協助保衛以色列，伊朗不會得逞。」

拜登說他不能洩露國安情資，但他預期攻擊可能「很快」會發生。

伊朗駐大馬士革使館區本月1日遇襲，造成伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）聖城部隊（Quds Force）一名高階指揮官和其他6名軍官喪命。以色列沒承認動手，但伊朗將矛頭指向以方，揚言報復。以色列正準備防範伊朗或其代理人來襲。

印度、法國、波蘭、俄羅斯等國相繼警告公民不要前往這個地區，德國今天也呼籲公民離開伊朗。以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）交戰邁入第7個月，已使這一帶情勢緊繃。

白宮發言人柯比（John Kirby）稍早說，據報伊朗即將攻擊以色列，這是真實且可能發生的威脅，但他沒詳述任何可能的時間點。

柯比表示鑒於伊朗的威脅，美國正檢視自身在當地的武力部署，也正密切關注情勢。

華爾街日報披露，美國緊急調派軍艦就位保護以色列和當地美軍，防止伊朗最快在週末直接攻擊以色列。美方官員稱美軍舉措包括重新部署2艘驅逐艦，其中一艘已抵達，另一艘轉向改赴當地，並說其中一艘具備神盾飛彈防禦系統。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130413