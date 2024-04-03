分析：伊朗陷兩難 欲報復以色列又怕全面戰爭

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館後，伊朗面臨兩難處境：如何在不引發更廣泛衝突的情況下報復以色列。一些中東分析人士表示，伊朗似乎不希望全面戰爭。

路透社報導，以色列昨天空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館區，造成2名伊朗將領和5名軍事顧問喪生。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）矢言報復。

美國官員表示，他們尚未收到情報顯示伊朗支持的組織在昨天攻擊事件後意圖襲擊美軍。

美國今天直言警告伊朗不要趁機攻擊美軍。

一名密切追蹤事態發展但不願具名的消息人士說，伊朗面臨一大難題，既要做出回應以遏阻以色列進一步空襲，又要避免全面戰爭。

他說：「他們正設法調整行動，以示他們有所回應，但不會升級行動。」

他還說：「如果他們在這種情況下不回應，這確實會釋出信號，顯示他們的嚇阻不過是紙老虎。」他表示，伊朗可能會襲擊以色列本土、以色列大使館或國外的猶太設施。

美國智庫外交關係協會（CFR）中東專家艾布蘭（Elliott Abrams）也表示，他認為伊朗不希望與以色列全面戰爭，但可能會鎖定以色列利益攻擊。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中東計畫主任艾特曼（Jon Alterman）表示，他預期伊朗不會有大動作回應。

他說：「伊朗會比較希望向中東盟友證明伊朗並不軟弱，而不是給以色列一個教訓。」（譯者：盧映孜/核稿：何宏儒）1130403