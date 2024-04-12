以色列總理：加薩戰爭會持續 同時為其他區備戰

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（中央社耶路撒冷/開羅11日綜合外電報導）伊朗指控以色列殺害數名伊朗高階指揮官，在各方擔心伊朗發動攻擊之際，以色列總理尼坦雅胡今天說，在加薩的戰爭會持續下去，但也正為其他地區的可能事態做準備。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稍早視察以色列南部的特爾諾夫（Tel Nof）空軍基地，他在總理辦公室後來發布的聲明中說：「不管誰傷害我們，我們都會反擊。我們準備在攻守兩方達到以色列國家的所有安全需求。」

伊朗駐敘利亞大馬士革大使館本月1日遭到空襲，1名高階將領和6名伊朗軍官因此喪命，事發後以色列就一直防範伊朗可能的報復攻擊。以色列沒有承認動手，但伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）昨天說，以色列「必須（為這次攻擊）受到懲罰」。

以色列首席軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說，平民未被通知要做任何特別準備，但以色列「已為一系列可能的事態做了充分準備」。

以色列部隊和戰機已開始在加薩走廊（Gaza Strip）中部展開行動，軍方說，目標是摧毀巴勒斯坦武裝團體的基礎設施。

以軍多數已撤出加薩，準備進攻加薩南部城市拉法（Rafah）。超過100萬名巴勒斯坦人在拉法避難，但加薩各地仍持續戰鬥。

居民和武裝分子說，戰士們與以軍爆發槍戰，以軍攻擊了紐瑟拉特（Al-Nuseirat）難民營的北部和南部地區。他們還說，以色列幾乎不間斷地從陸、海、空3方襲擊，迄今已摧毀多棟建物，包括兩座清真寺。

以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩交戰進入第7個月，為以色列北部日益緊張的情勢蒙上陰影，以軍每天都跨境在黎巴嫩與當地民兵組織「真主黨」（Hezbollah）交火。

一般認為，有伊朗在背後撐腰的真主黨握有大批飛彈，是伊朗最有可能用來對付以色列的武力之一，但目前雙方尚未出現全面衝突。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130412