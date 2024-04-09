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以色列稱敲定進攻拉法日期 美法等多國警告後果嚴重

2024/4/9 09:24（4/9 09:59 更新）
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以色列士兵7日駕駛坦克在加薩邊境巡邏。（路透社）
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（中央社耶路撒冷/華盛頓8日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天表示已敲定對拉法（Rafah）發動地面攻擊的日期，以國稱此地是巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）在加薩的最後據點之一。

拉法是目前為止尚未遭遇以色列大規模地面攻擊的城市，約有150萬名加薩人在此避難。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示：「今天我收到開羅會談的詳細報告，我們一直在致力達成目標，首先且最重要的是釋放所有我們的人質，並徹底戰勝哈瑪斯。」

尼坦雅胡並未說明何時會發動入侵，但重申戰勝哈瑪斯武裝分子「需要進入拉法，並殲滅在那裡的恐怖分子部隊」。

他透過影片聲明表示：「這件事情會發生的，已經敲定了日期。」

尼坦雅胡在國內正面臨來自極右翼聯盟夥伴的龐大壓力，這些夥伴對休戰談判和以色列7日從加薩南部撤軍一事感到不滿。

根據法新社報導，法國、埃及、約旦領袖今天都告誡以色列不要進攻拉法，呼籲以哈戰爭「立即」停火。

3國領袖在幾家報紙發表的聯合社論中表示：「我們警告以色列進攻拉法恐帶來的嚴重後果，有超過150萬巴勒斯坦平民在這裡尋求庇護。」

「這樣的攻勢只會帶來更多死傷和苦難，升高大批加薩人民被迫流離失所的風險和後果，恐讓區域情勢惡化。」

美國稍早同樣表達反對以色列進攻拉法。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）向媒體表示：「我們已清楚對以色列表明，我們認為全面軍事入侵拉法會對平民帶來巨大有害影響，最終會傷及以色列自身安全。」

米勒指出：「這不只是以色列向我們提出計畫的問題。我們已明確向他們表明，我們認為有更好的辦法達成合法目標，也就是削弱、瓦解並擊敗仍存在拉法境內的哈瑪斯部隊。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1130409

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