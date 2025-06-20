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北市舊衣回收箱年募3161噸善心 7/7開放下期申請

2025/6/20 11:22（6/20 11:51 更新）
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台北市環保局表示，全市1169個舊衣回收箱113年共收到3161噸二手衣物，創造新台幣2166萬元收益，替設置的社福團體平均每家增加45萬元的額外收入。中央社記者陳昱婷攝 114年6月20日
台北市環保局表示，全市1169個舊衣回收箱113年共收到3161噸二手衣物，創造新台幣2166萬元收益，替設置的社福團體平均每家增加45萬元的額外收入。中央社記者陳昱婷攝 114年6月20日
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（中央社記者陳昱婷台北20日電）舊衣成善心，台北市環保局統計，全市1169個舊衣回收箱去年共收到3161噸二手衣物，替設置的社福團體平均增加45萬元額外收入，而下一期設置自7月7日起受理申請。

台北市環境保護局透過新聞稿說明，舊衣回收箱設置許可為3年一期，申請資格須為台北市社會局立案的身心障礙福利團體，或是社會局核准設立的社會福利機構，且經全國身心障礙福利服務機構評鑑為乙等以上者。

環保局表示，台北市目前有48家社福團體獲核准，設置共1169個舊衣回收箱，去年一整年共收到3161噸舊衣，創造新台幣2166萬元收益，相當於平均每家社福團體得到約45萬元額外收入，而今年首季已募集1107噸舊衣，創造588萬元收益。

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環保局指出，下一期設置許可申請受理時間為7月7日至18日，經審核通過者即可設置18至40個舊衣回收箱，設置期間自今年11月1日至117年10月31日。

環保局表示，社福團體收受民眾捐贈的二手衣物，不僅能增加營收幫助身障者及弱勢家庭，還能減少碳排放量及水資源消耗，達到雙贏，但提醒民眾，舊衣回收箱只收受衣物類，其他如鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭均不可捐贈，若不小心誤投可直接撥打舊衣回收箱上的電話，與社福團體聯絡取回。（編輯：李錫璋）1140620

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