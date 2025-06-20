談中火行政訴訟一審 盧秀燕盼環境部守護中部健康

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（中央社記者蘇木春台中20日電）針對環境部在台中電廠行政訴訟案一審敗訴，台中市長盧秀燕今天表示，中火以後注意不要超量燃煤，「適當的發電我們是支持的」，希望環境部守護中部人、台中人的健康。

環境部於民國109年間撤銷台中市環保局對台中火力發電廠做出的新台幣1800萬元裁罰。台中市環保局不服興訟，台北高等行政法院昨天認定，環境部做出撤銷處分不適格，應報行政院執行，判敗訴。可上訴。

環境部昨天發布新聞稿表示，台北高等行政法院就台中市環保局裁處台電公司台中電廠一案，撤銷行政院訴願決定及環境部原處分。環境部對判決予以尊重，但將提起上訴。

盧秀燕今天出席台中旱溪水環境改善整體計畫啟用活動接受媒體聯訪表示，之前中火超量燃煤，台中市環保局基於守護市民健康，開罰1800萬元，可是環境部把罰單撤銷，這根本就是違法。

盧秀燕表示，她建議環境部，有錯沒關係，有錯認錯就好，中火以後注意不要超量燃煤，「適當的發電我們是支持的」，但還是要遵守中央與地方的法律規範，不要超量燃煤、影響民眾健康。

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盧秀燕提到，聽說環境部還要上訴，她覺得這樣沒什麼道理，希望環境部守護中部人、台中人的健康。

另外，媒體提問，是否有建議國民黨延後選黨主席，盧秀燕回應，上班時間不談黨務、不談選舉。（編輯：張雅淨）1140620