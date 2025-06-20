中火行政訴訟一審結果 台電：依法運轉與提起救濟

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（中央社記者曾智怡台北20日電）台中市政府2019年開罰台中電廠處分遭環境部撤銷，中市府向行政法院提起訴訟，昨天一審判決環境部敗訴。台電今天說明，市府當年先在超出電廠申請範圍情況下，於許可證加註生煤用量限制，再以「誤繕」為由提前減煤期程，並據此開罰台中電廠，環境部與行政院均多次撤銷市府處分。

台電強調，台中電廠始終依法行政，機組依法運轉，並依法辦理各項許可證展延申請，面對市府處分，台電也依法提起救濟，盼各界理解。

台電透過新聞稿說明，2019年7月台中電廠2號機完成空污改善工程，向台中市政府提出許可證異動申請，但市府違反「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」第31條及第42條規定，在超出電廠原申請異動範圍的狀況下，自行加註全廠生煤年用量不得超過1104萬公噸的限制（原應為1260萬公噸）。

台電進一步說，同年11月，市府以「誤繕」為由，將台中電廠9號機許可證上原載明「自109年1月26日起應減少全廠生煤用量百分之四十」的文字，逕自更改為「至109年1月26日前應減少全廠生煤用量百分之四十」，種種做法皆違反信賴保護原則。

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台電強調，台中電廠始終堅持依法行政，面對市府裁罰也依法救濟爭取權益，台電作為實質受影響的獨立參加人，將於收到判決書後研議是否提起上訴。

台電補充，本次法院是針對「程序」面向，認為應由行政院依地方制度法處理，因而撤銷環境部原處分及訴願決定，不代表法院認為台中市府作為是合法的。本案尚未確定，台中電廠2、3號機依法運轉，不影響供電穩定；另行政院2021年依所指「地方制度法」做出的撤銷處分，效力亦不受本次判決影響。（編輯：張均懋）1140620