中火行政訴訟一審 台電：中市府違法裁罰行為明確

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（中央社記者曾智怡台北19日電）環境部在台中電廠行政訴訟案一審敗訴，台電表示，判決是針對環境部撤銷處分「程序」面向，認為應由行政院依照地方制度法處理，不代表法院認為台中市府合法；對於市府主張原處分無效部分，法院判決「無理由」，代表其違法裁罰台中電廠行為明確。

台電強調，此案尚未定讞，台中電廠2、3號機依法運轉，不影響供電穩定，請民眾放心。

環境部2020年間撤銷台中市環保局對台中火力發電廠做出的新台幣1800萬元裁罰。環保局不服興訟，台北高等行政法院今天認定，環境部做出撤銷處分不適格，應報行政院執行，判敗訴。

台電透過新聞稿表示，台中市府2019年11月聲稱該府2017年發給台中電廠許可證上的文字寫錯了（誤繕），遂逕行更改原許可證文字，將原本要求「自2020年1月26日起」減煤40%，擅改為「至1月26日前」減煤40%，減煤起始日瞬間變成截止日，讓台電原本合法的用煤量頓時「被超標」。

台電指出，市府據此自創條件認定超標並處以裁罰與廢止許可證，後續皆遭環境部撤銷。此外，行政院後於2021年11月依地方制度法撤銷相關處分，該撤銷效力亦不受本次判決影響。

台電表示，作為實質受影響的獨立參加人，將於收到判決書後研議是否提起上訴。

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對於社會關注台中電廠減煤與空污改善，台電說明，台中電廠持續減煤減排，2024年用煤量再創歷史新低，空污排放8年亦大減近80%，但台中市連續6年名列全國用電之冠，台中電廠發電量自2019年起已無法滿足台中用電。

台電進一步說，為兼顧供電與環保，新燃氣機組今明兩年將陸續上線，行政院也要求台電於2期燃氣機組更新上線後，自2032年起每年再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤化，提前12年達標。（編輯：林家嫻）1140619