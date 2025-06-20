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NBA總冠軍戰2016年後首見G7 溜馬雷霆一決勝負

2025/6/20 15:37（6/20 15:55 更新）
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美國職籃NBA總冠軍賽，印第安納溜馬與奧克拉荷馬雷霆將於22日晚間決勝負。（圖取自x.com/nba）
美國職籃NBA總冠軍賽，印第安納溜馬與奧克拉荷馬雷霆將於22日晚間決勝負。（圖取自x.com/nba）
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（中央社印第安納波利斯19日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬今天以108比91大勝奧克拉荷馬雷霆，逼入總冠軍賽第7戰決勝，將是自2016年以來首見NBA總冠軍賽G7登場。

溜馬今天在主場拿下第6戰，將7戰4勝制總冠軍賽扳成3比3平手，接下來將於22日晚間（台灣時間23日上午）移師雷霆主場打第7戰決勝負。這是NBA總冠軍賽史上第20次上演G7爭霸。

美聯社報導，歷來主場球隊在總冠軍賽G7戰績為15勝4敗，對雷霆來說是利多。然而利空消息是上次搶7大戰是2016年克里夫蘭騎士在客場擊敗金州勇士，且雷霆前身西雅圖超音速（Seattle SuperSonics）1978年搶7大戰敗北，正是另外3支主場球隊搶7失利的球隊之一。

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溜馬今天開局表現慢熱後，在接下來24分鐘內以68比32大幅領先雷霆。溜馬前5戰從未領先超過10分，領先10分的時間也很短暫，但在今天第3節初就已領先28分，之後還擴大到31分，這是雷霆本季第2大落後幅度。

雷霆落後最多的情況也是在這次季後賽，在西區決賽對上明尼蘇達灰狼時曾落後多達45分，不過雷霆最後還是淘汰灰狼晉級，如今將必須再次展現當時的韌性。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140620

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