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NBA總冠軍賽溜馬108比91擊敗雷霆 3比3扳平逼入第7戰
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NBA總冠軍賽溜馬108比91擊敗雷霆 3比3扳平逼入第7戰[影]

2025/6/20 11:18（6/20 11:31 更新）
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美國職籃NBA印第安納溜馬19日在主場以108比91擊敗奧克拉荷馬雷霆。圖為溜馬前鋒杜平（前中）持球。（美聯社）
美國職籃NBA印第安納溜馬19日在主場以108比91擊敗奧克拉荷馬雷霆。圖為溜馬前鋒杜平（前中）持球。（美聯社）
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（中央社印第安納波利斯19日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬今天在主場以108比91擊敗奧克拉荷馬雷霆，將總冠軍系列賽扳成3比3平手，逼入殊死第7戰。

兩隊接下來將於22日晚間（台灣時間23日上午）移師奧克拉荷馬市（Oklahoma City）打第7戰決勝負。

溜馬將力拚隊史首座總冠軍，雷霆則是爭奪自2008年遷往奧克拉荷馬市以來首冠。雷霆前身西雅圖超音速（Seattle SuperSonics）曾於1979年奪冠。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140620

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